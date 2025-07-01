Zum Inhalt springenBarrierefrei
Himmel, Herrgott, Sakrament

Himmel, Herrgott, Sakrament (1/6): Ein wilder Hund

ORF2Staffel 1Folge 1vom 01.07.2025
Himmel, Herrgott, Sakrament (1/6): Ein wilder Hund

44 Min.Folge vom 01.07.2025

Pfarrer Hans Reiser (Stephan Zinner) bringt mit unkonventionellen Ideen Schwung in eine müde Gemeinde. Die sechsteilige Serie zeigt humorvoll seinen Einsatz für frischen Wind in der Kirche. Inhalt: Der Einstand von Pfarrer Hans Reiser (Stephan Zinner) in der Münchner Gemeinde ist holprig: Erst kommt er zu spät zur Taufe des Enkels von Stadträtin Cornelia Vogelsang (Susi Stach), dann entfährt ihm während der Zeremonie ein grantiges „Himmel, Herrgott, Sakrament“. Für Vogelsang ist von da an klar: Der Neue muss weg. Ihrer Tochter Lisa Kirchberger (Anne Schäfer) hingegen ist der zupackende, unkonventionelle Pfarrer sympathisch. Auch das Interesse der Presse ist geweckt, was wiederum Kardinal Georg Brunnenmayr (Erwin Steinhauer) besorgt. Der hat den charismatischen Hans Reiser schließlich nach München geholt, um die Kirche wieder voll zu kriegen, und nicht um Schlagzeilen zu machen. Besetzung: Stephan Zinner (Hans Reiser) Anne Schäfer (Lisa Kirchberger) Erwin Steinhauer (Kardinal Georg Brunnenmayr) Susi Stach (Cornelia Vogelsang) Emilia Braumandl (Nathalie Kirchberger) Milo Haaf (Florian Kirchberger) Sabrina Amali (Clara Hiller) Christian Lerch (Alois Stadler) Sigi Zimmerschied (Michael Reiser) Lilly Forgách (Sissy Allgeier) Regie: Franz Xaver Bogner Drehbuch: Franz Xaver Bogner Marcus Pfeiffer Bildquelle: ORF/BR/maze pictures GmbH/Barbara Bauriedl

