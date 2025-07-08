Himmel, Herrgott, Sakrament (4/6): SprachlosJetzt kostenlos streamen
Himmel, Herrgott, Sakrament
Folge 4: Himmel, Herrgott, Sakrament (4/6): Sprachlos
Pfarrer Reiser kämpft um das Leben der kleinen Melanie, während ihre Eltern das Abschiednehmen erwägen. Reiser gerät in eine tiefe Krise – bis ihm sein Umfeld hilft, seinen Weg und seine Berufung wiederzufinden. Inhalt: Pfarrer Reiser erhält einen Anruf von Stephanie und Thomas Herzog: Der Zustand ihrer dreijährigen Tochter Melanie, die seit der Geburt im Koma liegt, hat sich dramatisch verschlechtert. Reiser, der das Ehepaar über die Jahre seelsorgerisch begleitet hat, ist fest entschlossen, weiter um das Leben der kleinen Melanie zu kämpfen. Nach Tagen auf der Intensivstation rät der behandelnde Arzt, die lebenserhaltenden Geräte auszuschalten und auch Mutter Stephanie möchte ihre Tochter von ihren Qualen erlösen. Reiser stürzt das in eine tiefe Krise und er flieht vor der Welt und dem Ehepaar Herzog in seine einsame Wohnung. Es sind schließlich Lisa Kirchberger und Reisers Vater Michael, die ihn aus seiner Lethargie reißen und ihm wieder vor Augen führen, dass er nicht nur einen Beruf, sondern auch eine Berufung hat. Besetzung: Stephan Zinner (Hans Reiser) Anne Schäfer (Lisa Kirchberger) Erwin Steinhauer (Kardinal Georg Brunnenmayr) Susi Stach (Cornelia Vogelsang) Emilia Braumandl (Nathalie Kirchberger) Milo Haaf (Florian Kirchberger) Sabrina Amali (Clara Hiller) Christian Lerch (Alois Stadler) Sigi Zimmerschied (Michael Reiser) Lilly Forgách (Sissy Allgeier) Regie & Drehbuch: Franz Xaver Bogner Bildquelle: ORF/BR/maze pictures GmbH/Barbara Bauriedl
