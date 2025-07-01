Zum Inhalt springenBarrierefrei
Himmel, Herrgott, Sakrament (2/6): Der richtige Mann

ORF2Staffel 1Folge 2vom 01.07.2025
Folge 2: Himmel, Herrgott, Sakrament (2/6): Der richtige Mann

43 Min.Folge vom 01.07.2025

Ein mysteriöser Fremder kommt zu Hans Reiser, um zu beichten. Der Mann hält eine Waffe in der Hand und gibt an, seinen Bruder umbringen zu wollen, der ihm alles und zuletzt auch noch seine Frau genommen hat. Pfarrer Reiser weigert sich, ihm die Absolution zu erteilen, und findet sich Sekunden später eingesperrt im Beichtstuhl – der Fremde über alle Berge. Verzweifelt sucht der Geistliche auf eigene Faust nach dem potenziellen Mörder, denn das Beichtgeheimnis verbietet ihm, die Polizei einzuschalten. Lisa würde ihm gerne helfen, aber Reiser hält sein Schweigen eisern und bricht es erst bei seinem Beichtvater, Kardinal Brunnenmayr. Wird es den beiden Kirchenmännern gelingen, den Fremden zu finden, bevor dieser seinen Bruder tötet? Besetzung: Stephan Zinner (Hans Reiser) Anne Schäfer (Lisa Kirchberger) Erwin Steinhauer (Kardinal Georg Brunnenmayr) Susi Stach (Cornelia Vogelsang) Fritz Karl (Franz Spinner) Christian Lerch (Alois Stadler) Lilly Forgách (Sissy Allgeier) Regie: Franz Xaver Bogner Drehbuch: Franz Xaver Bogner, Marcus Pfeiffer Bildquelle: ORF/BR/maze pictures GmbH/Barbara Bauriedl

ORF2
