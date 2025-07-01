Himmel, Herrgott, Sakrament (2/6): Der richtige MannJetzt kostenlos streamen
Himmel, Herrgott, Sakrament
Folge 2: Himmel, Herrgott, Sakrament (2/6): Der richtige Mann
Ein mysteriöser Fremder kommt zu Hans Reiser, um zu beichten. Der Mann hält eine Waffe in der Hand und gibt an, seinen Bruder umbringen zu wollen, der ihm alles und zuletzt auch noch seine Frau genommen hat. Pfarrer Reiser weigert sich, ihm die Absolution zu erteilen, und findet sich Sekunden später eingesperrt im Beichtstuhl – der Fremde über alle Berge. Verzweifelt sucht der Geistliche auf eigene Faust nach dem potenziellen Mörder, denn das Beichtgeheimnis verbietet ihm, die Polizei einzuschalten. Lisa würde ihm gerne helfen, aber Reiser hält sein Schweigen eisern und bricht es erst bei seinem Beichtvater, Kardinal Brunnenmayr. Wird es den beiden Kirchenmännern gelingen, den Fremden zu finden, bevor dieser seinen Bruder tötet? Besetzung: Stephan Zinner (Hans Reiser) Anne Schäfer (Lisa Kirchberger) Erwin Steinhauer (Kardinal Georg Brunnenmayr) Susi Stach (Cornelia Vogelsang) Fritz Karl (Franz Spinner) Christian Lerch (Alois Stadler) Lilly Forgách (Sissy Allgeier) Regie: Franz Xaver Bogner Drehbuch: Franz Xaver Bogner, Marcus Pfeiffer Bildquelle: ORF/BR/maze pictures GmbH/Barbara Bauriedl
