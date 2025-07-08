Himmel, Herrgott, Sakrament (3/6): Neue FreundeJetzt kostenlos streamen
Himmel, Herrgott, Sakrament
Folge 3: Himmel, Herrgott, Sakrament (3/6): Neue Freunde
Als die Polizei Lisa Kirchbergers Tochter Nathalie wegen einer unangemeldeten Klimademo in Gewahrsam nehmen möchte, greift Pfarrer Reiser kurzentschlossen ein. Er findet Nathalies Ansichten gut und beschließt, ihr und ihren Freunden zu helfen. Dass er ihnen seinen Gottesdienst als Plattform anbietet, wird allerdings zum Fiasko, als Nathalies selbstgerechter Freund Ben öffentlich zur Gewalt gegen Autofahrer aufruft. Reporterin Clara Hiller freut sich über die Story vom "Aktivistenpfarrer" und Kardinal Brunnenmayr droht einmal mehr der Geduldsfaden zu reißen. Noch bevor Hans Reiser die Wogen glätten kann, erhält er Nachricht aus der Heimat. Sein renitenter Vater hat einen Beamten, der seinen illegalen Brunnen schließen wollte, in den Schuppen gesperrt und bedroht ihn mit dem Gewehr. Besetzung: Stephan Zinner (Hans Reiser) Anne Schäfer (Lisa Kirchberger) Erwin Steinhauer (Kardinal Georg Brunnenmayr) Susi Stach (Cornelia Vogelsang) Emilia Braumandl (Nathalie Kirchberger) Milo Haaf (Florian Kirchberger) Sabrina Amali (Clara Hiller) Christian Lerch (Alois Stadler) Sigi Zimmerschied (Michael Reiser) Lilly Forgách (Sissy Allgeier) Regie & Drehbuch: Franz Xaver Bogner Bildquelle: ORF/BR/maze pictures GmbH/Barbara Bauriedl
