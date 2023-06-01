Hirscher X S1 E1: Training für den ErzbergJetzt kostenlos streamen
Hirscher X
Folge 1: Hirscher X S1 E1: Training für den Erzberg
9 Min.Folge vom 01.06.2023Ab 12
Folge dem achtmaligen Ski-Gesamtweltcup-Sieger Marcel Hirscher bei den Vorbereitungen auf seine nächste riesengroße Herausforderung: das Red Bull Erzbergrodeo – das härteste Hard Enduro Rennen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hirscher X
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen