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Hirscher X

Hirscher X S1 E1: Training für den Erzberg

Red Bull TVStaffel 1Folge 1vom 01.06.2023
Hirscher X S1 E1: Training für den Erzberg

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Hirscher X

Folge 1: Hirscher X S1 E1: Training für den Erzberg

9 Min.Folge vom 01.06.2023Ab 12

Folge dem achtmaligen Ski-Gesamtweltcup-Sieger Marcel Hirscher bei den Vorbereitungen auf seine nächste riesengroße Herausforderung: das Red Bull Erzbergrodeo – das härteste Hard Enduro Rennen.

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