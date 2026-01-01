Historic Home Renovation
Aus Neu mach Alt: Der Restaurierungs-Profi Brett Waterman rettet historische Häuser mit faszinierenden Geschichten und ungenutztem Potenzial vor dem Verfall. Mit seiner Leidenschaft für charmante Altbauten, die sich hinter schlechten Renovierungen verbergen, legt er alte Holzböden, Bleiglasfenster oder aufwendigen Stuck frei und verhilft den Häusern damit wieder zu ihrem früheren Glanz. Während der Renovierung zieht er in das Haus seiner Kundinnen und Kunden, um sich voll und ganz auf die Häuser und deren Geschichte einzulassen.
