Historic Home Renovation
Folge vom 14.08.2023: Aus Neu mach Alt
40 Min.Folge vom 14.08.2023
Der Restaurierungsexperte Brett Waterman wird von dem örtlichen Feuerwehrmann Bobby beauftragt, seinen neu erworbenen Bungalow aus dem Jahr 1913 in Redlands, Kalifornien, zu restaurieren. Das 100 Jahre alte Haus hat im Laufe der Jahre unangemessene Renovierungen und zahlreiche Fehlentscheidungen erlebt. In Zusammenarbeit mit Bobby und seiner Freundin Kandis entdeckt Brett die Geschichte und die architektonischen Merkmale des Hauses wieder. Nach einer Reihe von Rückschlägen bringt Brett das Haus wieder zu seinem alten Glanz und sorgt dabei für eine Überraschung für Bobby und Kandis.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.