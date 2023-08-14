Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Historic Home Renovation

Acht Kinder, Küche, Bad

HGTVFolge vom 14.08.2023
Acht Kinder, Küche, Bad

Acht Kinder, Küche, BadJetzt kostenlos streamen

Historic Home Renovation

Folge vom 14.08.2023: Acht Kinder, Küche, Bad

39 Min.Folge vom 14.08.2023

Brett Waterman erhält die Chance, ein riesiges Anwesen im Arts-and-Crafts-Stil mit sechs Schlafzimmern für eine Familie zu restaurieren, die in nur zwei Jahren von vier auf acht Kinder angewachsen ist. Brett erweckt das historische Elternschlafzimmer wieder zum Leben und richtet im Obergeschoss ein neues Bad ein. Außerdem baut er im Erdgeschoss die Küche komplett um, damit sie besser für die Bedürfnisse der Großfamilie geeignet ist.

Alle verfügbaren Folgen