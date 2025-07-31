Hits! Hits! Hits!: Die Geheimnisse der erotischsten SongsJetzt kostenlos streamen
Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher
Folge 3: Hits! Hits! Hits!: Die Geheimnisse der erotischsten Songs
47 Min. Folge vom 31.07.2025 Ab 12
"Hits, Hits, Hits - Die Erfolgsformeln der Musikmacher" präsentiert musikalisches Entertainment der Spitzenklasse: Wir schwelgen in Erinnerung und feiern den verrückten Musikstil sowie die kuriosen Songtexte der Neuen Deutschen Welle. Erklären, warum so gern über Regen gesungen wird und bringen uns mit sexy Songs musikalisch in Flirtlaune. Die prominenten Musikexperten erzählen auf humorvolle Weise die Geschichten hinter den größten Hits der Welt.
Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher
Genre: Dokumentation, Musik
Produktion: DE, 2024
12
