Hits! Hits! Hits!: Welcher Planet inspiriert die Musikwelt?Jetzt kostenlos streamen
Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher
Folge 5: Hits! Hits! Hits!: Welcher Planet inspiriert die Musikwelt?
48 Min.Folge vom 14.08.2025Ab 12
In welchem Song haben The Beatles zum ersten Mal einen Synthesizer benutzt? Wie kommt eine Hard Rock-Band zum Disco-Sound? Welcher Planet unseres Sonnensystems wurde schon häufig besungen und welcher Superstar hat die musikalischste Zahnlücke Frankreichs? Prominente Gäste, Experten der Branche und Musikliebhaber stehen Rede und Antwort, erzählen lustige Anekdoten und liefern spannende Hintergrundgeschichten.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Musik
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1