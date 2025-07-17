Hits! Hits! Hits!: Ikonische Dance Moves und Elektro-PioniereJetzt kostenlos streamen
Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher
Folge 1: Hits! Hits! Hits!: Ikonische Dance Moves und Elektro-Pioniere
48 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Welche ikonischen Songs animieren uns zum Mittanzen? Warum liegt der Ursprung der elektronischen Musik bei uns in Deutschland? Und was ist ein "false ending"? Diesen und weiteren Fragen gehen Musikexperten und prominente Gäste aus der Musikwelt auf den Grund.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Musik
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1