Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochsee Cowboys

Missgunst an Bord

MOVIESPHEREStaffel 1Folge 8
Missgunst an Bord

Missgunst an BordJetzt kostenlos streamen

Hochsee Cowboys

Folge 8: Missgunst an Bord

45 Min.Ab 12

Kapitän Bill von der "Bounty Hunter" hat eine neue Deckhilfe engagiert, die allerdings ein alter Bekannter ist: Paul hatte zuvor auf der "Tuna.com" gearbeitet, sich aber schließlich mit deren Besitzer Dave hoffnungslos zerstritten. Auch an seinem neuen Arbeitsplatz macht sich der impulsive Paul jedoch sofort unbeliebt. Er meint, dem erfahrenen Bootsmann Scott sagen zu müssen, wie der seine Arbeit zu tun habe.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hochsee Cowboys
MOVIESPHERE
Hochsee Cowboys

Hochsee Cowboys

Alle 9 Staffeln und Folgen