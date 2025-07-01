Hochsee Cowboys
Folge 5: Schwere Entscheidung
45 Min.Ab 12
Kapitän Dave Carraro ist wie besessen von der Idee, den größten Thunfisch der Saison zu fangen und an Bord seines Kutters zu hieven. Kein leichtes Unterfangen, denn auch andere "Hochsee Cowboys" schlafen nicht. So hat auch Kevin Leonowert, Käpt'n der "Christina", Großes vor: Er will seinen persönlichen Rekord knacken und einen Blauflossenthun an die Angel bekommen, der mehr als 1.000 Pfund auf die Waage bringt.
Hochsee Cowboys
Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
12
