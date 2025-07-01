Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochsee Cowboys

MOVIESPHEREStaffel 1Folge 4
Folge 4: Größe zählt

45 Min.Ab 12

Dave Carraro ist auf dem besten Wege, zum unbeliebtesten Fischer von ganz Gloucester zu werden, zieht er doch einen riesigen Thunfisch nach dem anderen an Land. Die übrigen Fischer sind auf ihren Fangzügen vom Glück verlassen. Doch ein neues Gesicht bringt frischen Wind ins hart umkämpfte Geschäft der Hochsee Cowboys: Kevin Leonowert, Kapitän der "Christina", geht direkt neben Dave vor Anker und spart nicht mit Spott über Daves vermeintlich mangelnde Fähigkeiten.

