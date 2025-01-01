Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Zwei Paare wie Feuer und Wasser

sixxStaffel 7Folge 5
Zwei Paare wie Feuer und Wasser

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 5: Zwei Paare wie Feuer und Wasser

68 Min.Ab 6

Zwei Paare treten voller Freude und Anspannung vor den Traualtar. Connie und Jonethen können ihr Glück kaum fassen, als sie sich bei ihrer Hochzeit endlich begegnen. Dabei ist Connies Mutter von dem Experiment ihrer Tochter ganz und gar nicht begeistert. Kann sie ihren zukünftigen Schwiegersohn doch noch ins Herz schließen? Und auch Aleks und Ivan gehen den Bund der Ehe ein. Schnell wird den beiden klar, dass sie perfekt zueinander passen.

