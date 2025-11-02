Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Alle Zeichen auf Trennung

Seven.One Studios InternationalStaffel 7Folge 17
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 17: Alle Zeichen auf Trennung

69 Min.Ab 12

Bei den verbliebenen Paaren herrscht eine angespannte Stimmung. Wird das Experten-Team nun die ganze Wahrheit erfahren, die sich hinter den Kulissen des Experiments abgespielt hat? Während Michaels und Staceys Beziehung am seidenen Faden hängt, rätseln alle immer noch, was wirklich zwischen Michael und Hayley passiert ist. Und auch David kann sein Geheimnis nicht länger für sich behalten.

