Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Entscheidung zur Halbzeit

Seven.One Studios InternationalStaffel 7Folge 21vom 12.06.2023
Entscheidung zur Halbzeit

Entscheidung zur HalbzeitJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 21: Entscheidung zur Halbzeit

68 Min.Folge vom 12.06.2023Ab 12

Obwohl Cathy und Josh an ihrer Beziehung arbeiten, entwickeln die beiden keinerlei romantische Gefühle füreinander. Während Lizzie und Seb auf Wolke sieben schweben, hängt bei Mishel und Steve der Haussegen schief. Und auch Kasey und Drew müssen einen handfesten Konflikt austragen. In der Zwischenzeit genießen Aleks und Ivan ihre freie Zeit auf einer Kreuzfahrt.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Seven.One Studios International
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Alle 5 Staffeln und Folgen