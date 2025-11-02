Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Neue Gäste auf der Party

Seven.One Studios International
Staffel 7
Folge 20
Folge 20: Neue Gäste auf der Party

64 Min.
Ab 12

Die nächste Dinnerparty steht auf dem Plan und die Paare sind gespannt, was sie erwartet. Wird der Abend diesmal ohne dramatische Zwischenfälle verlaufen? Und wie steht es um die Beziehung zwischen Michael und Stacey? Außerdem sorgen zwei neue Paare für jede Menge Wirbel.

Seven.One Studios International
