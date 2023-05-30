Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 9: Bleiben oder gehen?
68 Min.Folge vom 30.05.2023Ab 6
Amandas und Tashs Ehe hängt am seidenen Faden. Geben die beiden ihrer Beziehung noch eine Chance oder gehen sie schon bald wieder getrennte Wege? Derweil erlaubt sich David seiner Frau gegenüber einen Fauxpas, der ihn in große Schwierigkeiten bringt.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AU, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH (ehem. Red Arrow International GmbH)