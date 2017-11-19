Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 2vom 19.11.2017
106 Min.Folge vom 19.11.2017Ab 6

Die Braut, die sich nicht traut? Unter den Singledamen herrscht Unentschlossenheit: Während eine Lehrerin aus Hessen zweifelt, ob sie ihren potentiellen Ehemann überhaupt kennenlernen will, beginnen bei einem weiteren Paar die Hochzeitsvorbereitungen. Als die Trauung beginnt, ist sich auch diese Braut unsicher. Wird sie dennoch "Ja" sagen?

