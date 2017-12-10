Feuerwerk der EmotionenJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 5: Feuerwerk der Emotionen
107 Min.Folge vom 10.12.2017Ab 6
Stolperstein Schwiegereltern? Steve und Selina besuchen zum ersten Mal gemeinsam seine Mutter - und die hat sofort Beziehungstipps für ihren Sohn auf Lager. Ein anderes Paar kämpft währenddessen mit einem vierbeinigen Problem: Der frischgebackene Ehemann lässt seinen Hund im Bett schlafen. Damit stößt er bei seiner Frau auf wenig Begeisterung. Und schließlich läuten zum fünften und letzten Mal in dieser Staffel die Hochzeitsglocken.
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2014
