Das Finale lässt niemanden kalt!Jetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 8: Das Finale lässt niemanden kalt!
105 Min.Folge vom 21.11.2022Ab 6
Das Liebesexperiment geht zu Ende und die Paare stehen vor einer großen Entscheidung: Ehe oder Scheidung? Bei einigen Paaren wurde aus Wissenschaft eindeutig Liebe. Ein anderes Paar versucht noch in letzter Minute, zueinander zu finden.
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Hochzeit auf den ersten Blick
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-12: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen