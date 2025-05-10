Höhenflüge
Folge 2: Im Ballon über Sri Lanka
53 Min.
Das Team schwebt diesmal über buddhistische Tempel, alte Kolonialvillen und riesige Teeplantagen hinweg. Wo auch immer die Ballone zur Landung ansetzen, die Begeisterung und Gastfreundschaft der Einheimischen ist überwältigend.
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Albatross World Sales GmbH