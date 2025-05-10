Höhenflüge
Folge 5: Im Ballon über die Alpen
53 Min.
Die Bergwelt der Alpen besitzt für Ballon-Abenteurer eine besondere Anziehungskraft. Sich hoch über die mächtigen Berge zu erheben und das majestätische Alpenpanorama in seiner vollen Pracht zu genießen, das ist nur im Ballon möglich.
Höhenflüge
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Albatross World Sales GmbH