Home Rescue - Wohnen in der Wildnis
Folge vom 14.10.2021: Hühner und Lachse
88 Min.Folge vom 14.10.2021Ab 6
In der wilden Natur der Chugach Mountains wollen sich Kurtis und Emma Kramer den Traum vom Aussteiger-Dasein in Alaska erfüllen. Doch um sich ein autarkes Leben aufzubauen, fehlt es der 4-köpfigen Familie an zwei grundlegenden Dingen: einer verlässlichen Nahrungs- sowie einer respektablen Einkommensquelle. Da es in der Region neben Lachs auch viele andere Fischarten gibt, bietet es sich an, über den Eigenbedarf hinaus zu wirtschaften und einen Teil des Fangs zu verkaufen. Auch Hühnerfleisch aus eigener Zucht wäre denkbar. Dafür muss der Stall der Kramers jedoch kräftigen Bärentatzen standhalten...
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.