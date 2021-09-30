Home Rescue - Wohnen in der Wildnis
Folge vom 30.09.2021: Mutlos in Alabama
89 Min.Folge vom 30.09.2021Ab 6
Sweet Home Alabama: Davon kann in dieser Folge nicht wirklich die Rede sein. Denn im Südosten der USA kämpfen Anthony Siefker und seine Familie um den Fortbestand ihrer Farm. Das Grundstück nahe der Ortschaft Remlap umfasst 30 Hektar Land und befindet sich bereits seit sieben Generationen in Familienbesitz. Dennoch stehen die Siefkers kurz davor, alles zu verlieren. Finanzielle wie gesundheitliche Probleme sind dabei nur ein Teil der existenziellen Krise. Wassermangel, steiniger Boden, Tornados und Kojoten machen der Familie das Leben zusätzlich schwer.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.