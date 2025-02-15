Homeland
Folge 11: Die Weste
Carrie hat den Bombenanschlag überlebt, doch durch den Schock wird ihre bipolare Störung ausgelöst und sie wird manisch-drepressiv. Völlig hektisch versucht sie Saul zu erklären, dass sie endlich weiß, was Abu Nazir plant. Doch in ihrem Zustand gelingt es ihr nicht, ihre Gedanken klar zu äußern. Saul ahnt, dass tatsächlich ein noch viel größerer Anschlag bevorstehen könnte. Indes hat Nicholas eingewilligt, für das Amt eines Abgeordneten im Kongress zu kandidieren.
