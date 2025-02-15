Homeland
Folge 2: Die Garage
49 Min.Ab 12
Sergeant Nicholas Brody ist zunehmend gereizt und zieht sich immer mehr zurück. Insbesondere möchte er mit der Reportermenge vor seinem Haus nichts zu tun haben. Unterdessen meldet sich eine Undercoveragentin bei Carrie: Sie konnte fotografieren, wie der arabische Prinz Farid den Topterroristen Abu Nazir auf amerikanischem Boden empfangen hat. Carrie ahnt die Verbindung zwischen Brodys Rückkehr und Abu Nazirs Auftauchen und befürchtet, dass in den USA ein Anschlag geplant ist.
Homeland
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
