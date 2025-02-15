Homeland
Folge 9: Issa
48 Min.Ab 12
Der ehemalige Marine Tom Walker ist zu den Terroristen übergelaufen. Bei dem Versuch, den Scharfschützen zu verhaften, flüchtet er sich in eine Moschee. FBI-Beamte eröffnen das Feuer und töten versehentlich zwei betende Moslems, während Walker entkommen kann. Carrie ahnt, dass er nicht zufällig in die Moschee geflohen ist, und vermutet, dass der Imam Walker kennt. Unterdessen wird Brody beim Einkaufen von Abu Nazirs Leuten gekidnappt.
