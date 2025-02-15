Homeland
Folge 1: Immer lächeln
54 Min.Ab 12
Aus der Erholungspause für Carrie wird nichts: Saul kontaktiert sie, da plötzlich eine Agentin namens Fatima auftauchte, die über brisante Informationen verfügt. Allerdings will sie diese nur Carrie mitteilen, die daraufhin sichtlich angeschlagen nach Beirut reist. Brody wurde unterdessen von Walden als Kandidat für die Vizepräsidentschaft ausgewählt. Diese Tatsache will sich Roya zunutze machen, um an geheime Informationen über die innere Sicherheit zu gelangen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homeland
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren