Homeland
Folge 5: Am Ende der Lügen
54 Min.Ab 12
Brody wurde verhaftet und wird nun von Peter verhört. Der rastet während der Befragung aus und rammt Brody ein Messer in die Hand, woraufhin Carrie die weitere Befragung übernimmt. Sie schafft es, Brody zugänglich zu machen und ihn zu überzeugen, fortan für die CIA zu arbeiten. Doch Brody hält sich nicht an alle vereinbarten Bedingungen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homeland
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren