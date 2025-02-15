Homeland
Folge 8: Abflug
50 Min.Ab 12
Brody hält seine Tarnung gegenüber Roya nicht mehr durch und kündigt die Zusammenarbeit mit der CIA auf. Carrie will das unbedingt verhindern, weswegen sie sich mit Brody in einem Motel trifft. Die beiden landen im Bett. Tags drauf verlassen Brody und Roya die Stadt, um einen Fremden zu treffen. Doch dann wird Brody in einen Hubschrauber gezerrt ...
