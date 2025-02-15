Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homeland

Immer lächeln

20th CenturyStaffel 2Folge 1
Immer lächeln

Immer lächelnJetzt kostenlos streamen

Homeland

Folge 1: Immer lächeln

54 Min.Ab 12

Aus der Erholungspause für Carrie wird nichts: Saul kontaktiert sie, da plötzlich eine Agentin namens Fatima auftauchte, die über brisante Informationen verfügt. Allerdings will sie diese nur Carrie mitteilen, die daraufhin sichtlich angeschlagen nach Beirut reist. Brody wurde unterdessen von Walden als Kandidat für die Vizepräsidentschaft ausgewählt. Diese Tatsache will sich Roya zunutze machen, um an geheime Informationen über die innere Sicherheit zu gelangen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Homeland
20th Century
Homeland

Homeland

Alle 8 Staffeln und Folgen