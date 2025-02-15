Homeland
Folge 10: Feigheit liegt in der Familie
51 Min.Ab 16
Quinn sucht mittels GPS nach Dar Adal und findet sich in einer ihm bekannten Nachbarschaft wieder. In einem Diner erkennt ihn eine Bedienung, allerdings unter dem Namen Johnny. In einem der Nebenhäuser erinnert sich Quinn an zahlreiche Ereignisse. Die Spannungen zwischen Dar Adal und Präsidentin Keane werden derweil intensiver. Während Saul sich darauf vorbereitet, das Land zu verlassen, hat Carrie weiterhin mit dem Jugendamt und dem Verlust ihres Kindes zu kämpfen.
Homeland
