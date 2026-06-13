Homo ludens - Warum wir spielenJetzt kostenlos streamen
Homo ludens - Warum wir spielen
Folge 1: Homo ludens - Warum wir spielen
51 Min.Folge vom 13.06.2026
Die Dokumentation erforscht, warum Menschen ihr Leben lang spielen und wie Spiel Identität, Lernen und soziale Bindung formt. Sie begleitet Spieleentwickler, Cosplayer und Schauspielerinnen und zeigt, wie Rollen sowohl fordern als auch entlasten. Vom kindlichen Erkunden bis zum Bühnenspiel wird deutlich: Spielen ist ein natürlicher Trieb, schafft Gemeinschaft, eröffnet neue Räume und ermöglicht Mut, Ausdruck und echte Begegnung. Bildquelle: ORF/Red Monster Film
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Homo ludens - Warum wir spielen
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Copyrights:© Season 1: ORF 2