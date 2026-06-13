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Homo ludens - Warum wir spielen

Homo ludens - Warum wir spielen

ORF2Staffel 1Folge 1vom 13.06.2026
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Homo ludens - Warum wir spielen

Folge 1: Homo ludens - Warum wir spielen

51 Min.Folge vom 13.06.2026

Die Dokumentation erforscht, warum Menschen ihr Leben lang spielen und wie Spiel Identität, Lernen und soziale Bindung formt. Sie begleitet Spieleentwickler, Cosplayer und Schauspielerinnen und zeigt, wie Rollen sowohl fordern als auch entlasten. Vom kindlichen Erkunden bis zum Bühnenspiel wird deutlich: Spielen ist ein natürlicher Trieb, schafft Gemeinschaft, eröffnet neue Räume und ermöglicht Mut, Ausdruck und echte Begegnung. Bildquelle: ORF/Red Monster Film

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