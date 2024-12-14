Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Honig - süße Leidenschaft

Honig - süße Leidenschaft

ORF2Staffel 1Folge 1vom 14.12.2024
Honig - süße Leidenschaft

Honig - süße LeidenschaftJetzt kostenlos streamen

Honig - süße Leidenschaft

Folge 1: Honig - süße Leidenschaft

44 Min.Folge vom 14.12.2024

Honig ist das wohl älteste Süßungsmittel der Welt und ist für viele eine Alternative zu weißem Zucker. Je nach Region und Jahreszeit, in der er gewonnen wird, schmeckt er anders. Genauso vielfältig wie sein Geschmack sind auch seine Verwendungsmöglichkeiten. Ob als Brotaufstrich, in Honigkuchen oder Honigbrot, als raffinierte Zutat in deftigen Gerichten oder in Salatdressings zusammen mit Senf - überall verleiht er den Speisen eine spezielle Note. Anita Lackenberger macht sich auf die Suche nach den unterschiedlichen Honigsorten in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Tschechien und der Slowakei und entdeckt die Welt der Imkerinnen und Imker. Bildquelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Honig - süße Leidenschaft
ORF2
Honig - süße Leidenschaft

Honig - süße Leidenschaft

Alle 1 Staffeln und Folgen