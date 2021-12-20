Mit Kind und Kegel nach NeuseelandJetzt kostenlos streamen
House Hunters
Folge vom 20.12.2021: Mit Kind und Kegel nach Neuseeland
21 Min.Folge vom 20.12.2021
Justin verliebte sich in Amanda, nur eine Woche bevor sie nach China zog. Also folgte Justin ihr auf die andere Seite der Welt und das junge Paar verbrachte zwei Jahre in Shanghai. Als die beiden eine Familie gründen wollten, kehrten sie in die USA zurück – doch eine offene Stelle in Neuseeland war die perfekte Chance, um wieder die Sachen zu packen. Justin möchte Auckland in vollen Zügen genießen und nahe dem Meer leben – doch für Amanda ist das wichtigste, dass sie in einem fremden Land nicht komplett abgeschottet lebt. Ihre unterschiedlichen Vorstellungen stellt die junge Familie vor einige Herausforderungen und die Frage: Wie wollen sie in Zukunft mit Kind leben?
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 19-37, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.