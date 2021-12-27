Von Puerto Rico nach RegensburgJetzt kostenlos streamen
House Hunters
Folge vom 27.12.2021: Von Puerto Rico nach Regensburg
21 Min.Folge vom 27.12.2021
Der Weltbürger Darryle lebte schon an vielen Orten der Welt – jetzt verschlägt ihn der Job nach Regensburg. In Deutschland angekommen sucht er mithilfe seiner besten Freundin Melissa nach einer puristischen 4-Zimmer-Wohnung mit einem offenen Wohnbereich in der Innenstadt – sowie einem überdachten Parkplatz für sein geliebtes Auto. Doch die Besichtigungen werden ein schwieriges Unterfangen für den wählerischen Darryle und seinen Makler Kevin, denn der Auswanderer hat eine tiefe Abneigung gegen eines der wichtigsten Baumerkmale in Bayern: Holz.
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 19-37, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.