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House Hunters

Von Puerto Rico nach Regensburg

HGTVFolge vom 27.12.2021
Von Puerto Rico nach Regensburg

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House Hunters

Folge vom 27.12.2021: Von Puerto Rico nach Regensburg

21 Min.Folge vom 27.12.2021

Der Weltbürger Darryle lebte schon an vielen Orten der Welt – jetzt verschlägt ihn der Job nach Regensburg. In Deutschland angekommen sucht er mithilfe seiner besten Freundin Melissa nach einer puristischen 4-Zimmer-Wohnung mit einem offenen Wohnbereich in der Innenstadt – sowie einem überdachten Parkplatz für sein geliebtes Auto. Doch die Besichtigungen werden ein schwieriges Unterfangen für den wählerischen Darryle und seinen Makler Kevin, denn der Auswanderer hat eine tiefe Abneigung gegen eines der wichtigsten Baumerkmale in Bayern: Holz.

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