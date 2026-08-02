How I Met Your Mother
Folge 4: Gutes altes Hemd
22 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6
Ted ist gerade dabei, mit seinen Freunden seine vergangenen Bekanntschaften durchzugehen, um dadurch vielleicht seine zukünftige Frau und Mutter seiner Kinder zu finden. Seine Wahl fällt auf Natalie, von der er sich jedoch damals mittels einer Nachricht auf dem Anrufbeantworter getrennt hat. Ted gelingt es, Natalies Herz erneut zu erobern, teilt ihr aber wenig später mit, dass sie doch nicht die Richtige ist. Diesmal lässt sie das jedoch nicht ohne Weiteres auf sich sitzen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
How I Met Your Mother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Romanze, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen