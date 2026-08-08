How I Met Your Mother
Folge 6: Die Kürbis-Schlampe
22 Min.Folge vom 08.08.2026
Eine Halloween-Party auf dem Dach seines Wohnhauses steht bevor, und auch dieses Jahr lässt sich Ted das Ereignis nicht entgehen. Doch eigentlich hofft er, ein Mädchen, das er vor vier Jahren dort getroffen hat, endlich wiederzusehen. Barney findet die Idee völlig dämlich und versucht, seinen Freund zu einer Party bei Victoria's Secret zu überreden. Ted gibt die Hoffnung nicht auf, doch dann taucht spätabends eine ganz andere Frau auf dem Dach auf und gesellt sich zu ihm.
Weitere Folgen in Staffel 1
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How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Romanze, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen