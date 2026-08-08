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How I Met Your Mother

Die Kürbis-Schlampe

ATV 2Staffel 1Folge 6vom 08.08.2026
Die Kürbis-Schlampe

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How I Met Your Mother

Folge 6: Die Kürbis-Schlampe

22 Min.Folge vom 08.08.2026

Eine Halloween-Party auf dem Dach seines Wohnhauses steht bevor, und auch dieses Jahr lässt sich Ted das Ereignis nicht entgehen. Doch eigentlich hofft er, ein Mädchen, das er vor vier Jahren dort getroffen hat, endlich wiederzusehen. Barney findet die Idee völlig dämlich und versucht, seinen Freund zu einer Party bei Victoria's Secret zu überreden. Ted gibt die Hoffnung nicht auf, doch dann taucht spätabends eine ganz andere Frau auf dem Dach auf und gesellt sich zu ihm.

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