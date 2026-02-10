How I Met Your Mother
Folge 8: Der Leuchtturm
21 Min.Folge vom 10.02.2026
Weil Cassie ihm so auf die Nerven geht, will Ted flüchten und sich einen Leuchtturm in der Gegend anschauen. Doch der Hotel-Portier möchte ihn nicht ohne Begleitung hingehen lassen, weil der Leuchtturm einfach zu romantisch ist. Also fasst Ted sich ein Herz und nimmt Cassie mit. Währenddessen fliegen bei Robin und Barneys Mom Loretta noch immer die Fetzen. Am Frühstückstisch entbrennt ein Streit um das beste Rührei der Welt ...
How I Met Your Mother
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
