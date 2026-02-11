How I Met Your Mother
Folge 9: Platonisch
21 Min.Folge vom 11.02.2026
Während des Hochzeitswochenendes werden die Freunde nostalgisch und lassen die letzten sechs Monate Revue passieren: Barney und Robin haben sich gerade von ihren jeweiligen Partner getrennt. Auch Ted ist nach der Trennung von Victoria wieder Single und überlegt, ob er sich ein weiteres Mal auf Robin einlassen soll. Marshall redet ihm gut zu - nicht nur, weil er glaubt, die beiden passen gut zusammen, sondern auch, weil er mit Lily gewettet hat ...
