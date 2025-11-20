Zum Inhalt springenBarrierefrei
GalileoStaffel 2Folge 1
Folge 1: Beat Mörker: König des Klopapiers

21 Min.Ab 12

Beat Mörker, skurriler Selfmade-Multimillionär, verdankt sein rund 50-Millionen-Euro-Vermögen Toilettenpapier. Mit 20 gründet er eine Firma für Büroartikel, kämpft sich alleinerziehend nach oben und erweitert in der Pandemie sein Business um Klopapier. Mit seinem sozialen Engagement und dem Slogan "ROOSA Klopapier - für einen guten Zweck" wird er zum Klopapierkönig. Heute lebt er in einer Luxusvilla und begeistert Hunderttausende auf TikTok.

Galileo
