Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How To Make Money Fast

Hardi und Hunnar Mohammad: Shisha-Bros

GalileoStaffel 2Folge 3
Hardi und Hunnar Mohammad: Shisha-Bros

Hardi und Hunnar Mohammad: Shisha-BrosJetzt kostenlos streamen

How To Make Money Fast

Folge 3: Hardi und Hunnar Mohammad: Shisha-Bros

22 Min.Ab 12

Als Kinder müssen Hardi und Hunnar aus dem Nordirak fliehen. Sie wachsen als Flüchtlingskinder in einfachen Verhältnissen auf und wagen schließlich den Schritt ins Unternehmertum: Sie bauen ein Shisha-Imperium auf. In der Corona-Krise folgt der Cut. Die Multiunternehmer ziehen nach Ibiza und wollen komplett neu durchstarten: Mit Musik und einer gesunden Cateringfirma. Wie passt das mit ihrem ungesunden Shisha-Business zusammen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

How To Make Money Fast
Galileo
How To Make Money Fast

How To Make Money Fast

Alle 2 Staffeln und Folgen