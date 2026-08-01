Staffel 1Folge 10vom 01.08.2026
Ruhe vor dem SturmJetzt kostenlos streamen
Hullabalooba
Folge 10: Ruhe vor dem Sturm
5 Min.Folge vom 01.08.2026
An Bord gibt es kein Trinkwasser mehr, also sucht Habhab verzweifelt nach einer Lösung – von leeren Fässern inspizieren bis zum Versuch, Regentropfen aufzufangen… sogar die Idee, eine Kokosnuss auszupressen, kommt ihm in den Sinn.
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Hullabalooba
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: StoryZoo