Staffel 1Folge 8vom 01.08.2026
Echte DublonenJetzt kostenlos streamen
Hullabalooba
Folge 8: Echte Dublonen
5 Min.Folge vom 01.08.2026
Habhab träumt von Schätzen – funkelnden Juwelen, glänzenden Goldmünzen und vielleicht sogar einer glitzernden Krone! Während er in die Ferne starrt, sieht er sich schon auf einem Thron aus Dukaten, umgeben von Reichtümern, die jedes Piratenherz höherschlagen lassen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hullabalooba
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: StoryZoo