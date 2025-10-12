Hundertdreizehn (4/6): ClaraJetzt kostenlos streamen
Hundertdreizehn
Folge 4: Hundertdreizehn (4/6): Clara
Clara überlebt den Unfall: Mit letzter Kraft klettert sie aus dem Bus und schafft es auch noch, einen jungen Mann zu retten. Die beiden freunden sich an, doch es gibt ein Geheimnis, das Clara ihm nicht verraten kann, das aber alles in Frage stellt. Nur, wenn sie die Wahrheit erzählt, kann sie die Ermittler auf die richtige Spur bringen. Besetzung: Friederike Becht (Clara Eweleit) Vladimir Korneev (Alexander Kwira) Anna Kramer (Liv Morian) Robert Stadlober (Jan Auschra) Lia von Blarer (Anne Goldmundt) Patricia Aulitzky (Caro) Anna Schudt (Riccarda) Eva Marlen Hirschburger (Ela) Allegra Tinnefeld (Salma) David Hugo Schmitz (Hänno Gudjons) u.a. Regie: Rick Ostermann Drehbuch: Arndt Stüwe Bildquelle: ORF/ARD Degeto/Satel Film/Frank Dicks
