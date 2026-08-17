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iCarly

Sam ist ein Mädchen

NickelodeonStaffel 2Folge 16vom 17.08.2026
Sam ist ein Mädchen

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iCarly

Folge 16: Sam ist ein Mädchen

23 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6

Carly organisiert eine Geburtstagsparty für Sam. Viele bringen Sam mit Streichen in Verbindung und das passt ihr nicht, denn sie hat sich in Pete verguckt. Sam bittet Carly, ihr zu helfen.

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