iCarly
Folge 16: Sam ist ein Mädchen
23 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6
Carly organisiert eine Geburtstagsparty für Sam. Viele bringen Sam mit Streichen in Verbindung und das passt ihr nicht, denn sie hat sich in Pete verguckt. Sam bittet Carly, ihr zu helfen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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iCarly
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Nickelodeon & © Season 1-5: Nickelodeon Germany