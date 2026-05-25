iCarly
Folge 8: Kokosnusscremtorte
23 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 6
Die Freunde müssen feststellen, dass ihre Lieblingstorte ausverkauft ist, weil Mr. Galini im Krankenhaus liegt. Sie müssen sich etwas einfallen lassen, damit das einmalige Rezept nicht verloren geht und besuchen Mr. Galini.
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iCarly
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Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Nickelodeon & © Season 1-2, Season 5: Nickelodeon Germany