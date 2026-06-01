iCarly
Folge 27: Der Kuss
23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6
Sam muss zum Zahnarzt, da sie einen Zahn verloren hat. Sie wird unter Lachgas behandelt und erzählt Carly, dass sie und Freddie sich geküsst haben. Carly ist verletzt und stellt Freddie zur Rede. Sam will nie wieder Geheimnisse vor Carly haben.
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iCarly
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Nickelodeon & © Season 1-2, Season 5: Nickelodeon Germany